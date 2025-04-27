Kocaeli'de derede ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emre Bakal dün, izinli olarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi’ndeki evine geldi.

Yakınları Bakal'dan haber alamıyınca polise başvurdu. Yapılan aramalarda Emre Bakal’ın evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulundu. Emre Bakal’ın cenazesi Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkarıldı.

Evli olduğu öğrenilen Emre Bakal’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Uzuntarla Mahallesi’ndeki Yeşiltepe Mezarlığı’na getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emre Bakal, gözyaşları arasında toprağa verildi.