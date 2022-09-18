Kocaeli'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu. Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri sokağa çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 04:00

Kocaeli'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu. 

Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

Kocaeli'de doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu - 1

İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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