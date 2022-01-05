Kocaeli'de doğalgaz patlaması

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında doğalgaz patlaması meydana geldi.



4 Temmuz Mahallesi Sağlam Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında N.Ö'ye ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması oldu



Patlama, mutfak balkonunun metal doğramaları, evin pencereleri ile kapısında tahribata neden oldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı havalandırdı.



Patlama sırasında ev sahiplerinin başka odada oldukları ve hasardan etkilenmedikleri öğrenildi.

