Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis 5 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise dövülerek yaralandı.



Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi dövülerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı.