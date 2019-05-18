Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi 223 Sokak'ta kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Özgü O'yu (32) ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Cemal O'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'de eşini öldüren kişi tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi 223 Sokak'ta kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Özgü O'yu (32) ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Cemal O'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.