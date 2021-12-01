Kocaeli'de eşinin dövdüğü 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Hatice E., eşi Hikmet E. tarafından darbedildi.

Yüzünde morluklar oluşan Hatice E.’yi gören mahalleli, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerek, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Kocaeli Valiliği, soruşturma başlattı.

Hatice E., şiddet gördüğü eşinin yanından alınıp, tedavisinin ardından konukevine yerleştirildi. Hikmet E. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla bizzat ilgilendiğini belirterek, “Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır” dedi.



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