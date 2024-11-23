Kocaeli'de evinde yangın çıkan kadın dumandan etkilendi

Yeniköy Merkez Mahallesi Hürmetli Sokak'ta 74 yaşındaki A.Ç'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda dumandan etkilenen ve ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen A.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.