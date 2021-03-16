Kocaeli'de evini hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi evine hacze gelen avukatı silahla vurarak öldürdü.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y, belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti.

Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

''EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM''



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Avukat Ersin Arslan’ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim'' açıklamasında bulundu.



''ACIMIZ BÜYÜK''



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, ''Acımız büyük'' ifadesini kullanarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Feyzioğlu, '''İstanbul Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Sayın Başsavcımız soruşturmayla doğrudan ilgileniyor''' ifadelerine yer verdi.