Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi'ndeki bir metal üretim fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede geniş önlem alındı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Alevlerin diğer tesislere sıçramaması için yoğun müdahale ediliyor.