Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir metal üretim fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi'ndeki bir metal üretim fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıktı. Çevrede geniş önlem alındı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Alevlerin diğer tesislere sıçramaması için yoğun müdahale ediliyor.

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