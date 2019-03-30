Kocaeli'nin Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. 

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. 