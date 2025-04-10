Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bulunan elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan bir fabrikada saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.