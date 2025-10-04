Kocaeli'de fabrikada iş kazası: İki işçi yaşamını yitirdi

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bir fabrikada çalışan işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.



Aktaş, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.