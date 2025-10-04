Kocaeli'de fabrikada iş kazası: İki işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kimya fabrikasında iş kazası meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre iki işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bir fabrikada çalışan işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.
Aktaş, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
- Etiketler :
- İş Kazası
- Fabrika
- Kocaeli Dilovası