Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-130 Karayolu'nda Yalova yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala kontrolden çıktı.
Daha sonra yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobil, yan yolda durdu.
Kaza sırasında otomobilden yola savrulan biri kadın 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-130 Karayolu'nda Yalova yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala kontrolden çıktı.