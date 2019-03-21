Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-130 Karayolu'nda Yalova yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala kontrolden çıktı.

Daha sonra yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobil, yan yolda durdu.

Kaza sırasında otomobilden yola savrulan biri kadın 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.