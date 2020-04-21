Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde B.B.'nin (21) kullandığı kamyonet, Başiskele ilçesi Yeniköy Köprülü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp önce refüje ardından köprünün beton ayağına çarparak durabildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kamyonette sıkışan B.B. ile babası H.B. (43) ve annesi S.B. (43), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



B.B. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Çiftin cenazeleri incelemeden sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 kara yolunun Yalova istikameti, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.



Kandıra ilçesi Esentepe köyünde yaşayan ailenin pazarcılık yaptığı ve kamyonetleriyle pazarda tezgah açmak için yola çıktıkları, B. B.'nin de askerden kısa bir süre önce geldiği ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.