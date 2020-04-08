Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 09:04 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:07

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesiye göre Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren kişilerin üzerinden kimlik kartı çıkmadığı öğrenilirken, cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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