Kocaeli'de feci kaza: Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.