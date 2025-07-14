Kocaeli'de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan iki kişi olay yerinde üç kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.