Kocaeli'de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde iki otomobil ve TIR’ın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'ın dorsesindeki konteyner otomobillerden birinin üzerine düştü.
Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobillerde bulunan iki kişi olay yerinde üç kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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