Kocaeli'de feci kaza! Otomobil bariyerde asılı kaldı: 2 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarı'nda Y.C.'nin kullandığı otomobil, bariyere çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil bariyerin üzerinde kaldı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y., Y.K., Fatih Aslan, ve Ömer Beyan yaralandı.



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan ve Beyan kurtarılamadı.