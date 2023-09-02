Kocaeli'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet Furkan A. (24) idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki TIR'a çarptı.
Kazada, otomobil TIR'ın arkasında sıkışarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dorsenin altına giren araçta sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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