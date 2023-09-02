Kocaeli'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan A. yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ahmet Furkan A. (24) idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki TIR'a çarptı.

Kazada, otomobil TIR'ın arkasında sıkışarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - 1

Dorsenin altına giren araçta sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontroll​​​​​​​ü sağlandı.

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