Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler bu kapsamda 'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'yi, Körfez ilçesinde operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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