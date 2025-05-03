Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

Darıca ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.Ç, C.Ç, M.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı, 7 mağdur kadını da kurtardı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Ç, M.Ş. ve M.K. tutuklandı, R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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