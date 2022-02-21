Kocaeli'de gazeteci cinayeti: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan, son yolculuğa uğurlandı.

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan 60 yaşındaki Güngör Arslan, ofisine gelen Ramazan Ö. ile görüştü.



Daha sonra ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Ö. yanındaki silahıyla gazeteci Arslan'a ateş açtı.



Saldırı sonrası ağır yaralanan Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ancak Güngör Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Arslan için İzmit'teki Fevziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.



Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinde, yazısını beğenmediği için Arslan'ı öldürdüğünü belirtti.



Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı olan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.