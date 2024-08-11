Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

Sarısu Plajı yakınındaki çaya gece saatlerinde giren 36 yaşındaki Semih Kiliç'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.



Araç farlarıyla çayı aydınlatan tatilciler, bir süre Kiliç'i aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.



Günün aydınlanmasıyla çayda arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Kiliç'in cansız bedenine ulaştı.



Kiliç'in dayısı Murat Özoral, gazetecilere, boğulma haberini alınca İstanbul'dan geldiklerini, yeğeninin birlikte yüzdüğü arkadaşlarını tanımadıklarını söyledi.