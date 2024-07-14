Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu

Orhan Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan diş doktoru Selma Ö'den (53) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çilingirin kapıyı açması üzerine ekipler, Selma Ö'yü banyoda hareketsiz halde buldu.



Sağlık personelince yapılan kontrolde Selma Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

