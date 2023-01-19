Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü döven kişi için istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünü darbeden şüphelinin çeşitli suçlardan 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden iddianame hazırlandı.



Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'in 16 Ocak'ta yolcu E.B. tarafından darbedilmesine ilişkin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu 3 gün içinde hazırlanan 2 sayfalık iddianame tamamlandı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede, tutuklu E.B'nin "kasten yaralama" suçundan 3 yıla, "alenen hakaret" suçundan 2 yıla ve "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



''SENİ DELİK DEŞİK EDERİM''

İddianamede, şüpheli E.B'nin, duraktan geçen otobüse durması için vurduğu ve araca bindikten sonra sürücü Cengiz Yeler'i, "Kör müsün, görmüyor musun beni?" diyerek, bıçak gösterip "Seni delik deşik ederim." şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.



Şüphelinin otobüsten ineceği sırada şoförü de inmeye zorladığı, hakaret ve küfür etmesinin ardından yumruklamak suretiyle Yeler'i yaraladığı aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumunca sürücüye "basit tıbbi nitelikte giderilebilecek şekilde hafif yaralı olmadığı" yönünde doktor raporu verildiği belirtildi.



İddianame, Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İzmit ilçesinde 16 Ocak’ta sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile tartışan yolcu E.B, sürücüyü darbetmiş, olay anı aracın güvenlik kamerasına yansımıştı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.