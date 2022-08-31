Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga

Kocaeli Derince'de, halk otobüsünde tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar tekme tokat birbirlerine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberler - DHA 31.08.2022 - 10:38

Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga

'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirlerine tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.

Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde iki grubun birbirlerine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.

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