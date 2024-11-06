Kocaeli'de hastanede korkutan yangın

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Kafeterya bölümünde başladığı iddia edilen yangını fark eden çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de tedbir amacıyla hastaneye geldi.

Yapılan incelemede yangının küçük çaplı olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.