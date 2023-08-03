Kocaeli’de hayvan katliamı | Öldürüp başını dükkanın önüne attılar

Körfez ilçesindeki bir pet shop mağazasının önünde beslenen hayvanlar öldürüldü, öldürülen hayvanlar arasında yer alan bir tavşanın başı iş yerinin önüne bırakıldı.
Olay, 1 Ağustos gecesi Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Petkimliler Caddesi'nde meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında pet shop dükkanını kapatıp evine giden yüzde 90 görme engelli Zafer Cengiz, sabah saatlerinde geri döndüğünde hayvanların bulunduğu kafeslerin dağıtıldığını, 3 civciv, 1 ördek ve 1 tavşanın ise öldürüldüğünü fark etti.
Yavru tavşanın başının kesilerek iş yerinin kapısına bırakıldığını gören Cengiz, polis merkezine giderek olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Zafer Cengiz, “Bu insanlığa, ahlaka, dine, inanca, hangi mezhebe, inanca olursa olsun yakışmayan bir harekettir. Kim yaptıysa Allah lanetiyle lanetlendirsin. Kendisini esefle kınıyorum.” diye konuştu.
Olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin hukuk önüne çıkarılıp gerekli cezayı almasını talep eden Cengiz, “Hayvan hakları derneğinin de bu davaya müdahil olmasını istiyorum. Gerekirse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, gerekirse Çevre Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılıp bu suçluların bulunmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
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