Kocaeli’de hayvan katliamı | Öldürüp başını dükkanın önüne attılar

Yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Zafer Cengiz, “Bu insanlığa, ahlaka, dine, inanca, hangi mezhebe, inanca olursa olsun yakışmayan bir harekettir. Kim yaptıysa Allah lanetiyle lanetlendirsin. Kendisini esefle kınıyorum.” diye konuştu.



Olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin hukuk önüne çıkarılıp gerekli cezayı almasını talep eden Cengiz, “Hayvan hakları derneğinin de bu davaya müdahil olmasını istiyorum. Gerekirse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, gerekirse Çevre Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılıp bu suçluların bulunmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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