Kocaeli'de hurdalıkta korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Çuhane Caddesi'ndeki hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler sonucu hurdalardan yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.