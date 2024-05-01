Kocaeli’de inşaatta iş kazası: 3 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki gübre fabrikasında yapımı devam eden depolama tesisinde platform ile kalıp demirlerinin altında kalan 3 işçi yaralandı.

Kocaeli’de inşaatta iş kazası: 3 işçi yaralandı

’nin Körfez ilçesinde yapımı devam eden inşaatta yaşanan iş kazasında, 3 yaralandı.

Atalar Mahallesi’ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.

Kocaeli’de inşaatta iş kazası: 3 işçi yaralandı - 1

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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