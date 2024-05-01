Kocaeli’de inşaatta iş kazası: 3 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapımı devam eden inşaatta yaşanan iş kazasında, 3 işçi yaralandı.



Atalar Mahallesi’ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.