Kocaeli'de inşaatta toprak kayması
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaatta kazı yapıldığı sırada kayan toprağın altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde saat 09.30 sıralarında kazı çalışması yapılırken işçilerden R.G. kayan toprağın altında kaldı
Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu R.G., yaralı kurtarıldı.
İşçi, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İşçi
- Kocaeli Çayırova
- Toprak Kayması