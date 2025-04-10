Kocaeli'de iş yerinde yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde reklam ve tabela dükkanının iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Gökhan U. ise hastaneye kaldırıldı.