Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi’nde, M.K. idaresindeki minibüs ile Ş.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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