Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi’nde, M.K. idaresindeki minibüs ile Ş.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.