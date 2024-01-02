Kocaeli'de işçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada bir skandal daha

Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti.



Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.



Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu S.T., işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu.

İşçinin eline vuran T., kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi.

Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.