Kocaeli'de kaçak silah operasyonu: 6 pompalı tüfek ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi.

'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

