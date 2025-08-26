Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşini bıçakladıktan sonra tabanca ile katletti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi Sevgül Ulutaş'ı katleden Cengiz Ulutaş aynı silahla kendini yanağından vurdu. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sevgül Ulutaş (55), eşi Cengiz Ulutaş (63) tarafından önce bıçaklandı, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra tabanca ile kendisini de yanağından yaralayan fail Cengiz Ulutaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Sevgül Ulutaş, Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini yanağından vurdu.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Sevgül Ulutaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş’ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI
Hayati tehlikesi bulunmayan zanlı Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.
