Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşini bıçakladıktan sonra tabanca ile katletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sevgül Ulutaş (55), eşi Cengiz Ulutaş (63) tarafından önce bıçaklandı, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra tabanca ile kendisini de yanağından yaralayan fail Cengiz Ulutaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Olay saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Sevgül Ulutaş, Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini yanağından vurdu.



Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Sevgül Ulutaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş’ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

