Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşini yemek yerken öldüren zanlı 6 gün sonra yakalandı

Koaeli'de bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı cinayetten 6 gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşini yemek yerken öldüren zanlı 6 gün sonra yakalandı

Koaeli'nin Körfez ilçesinde bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar’ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (37) olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 23 Kasım günü öğle saatlerinde ’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.

Kocaeli'de kadın cinayeti: Eski eşini yemek yerken öldüren zanlı 6 gün sonra yakalandı - 1

6 GÜN SONRA YAKALANDI

Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Vahyettin Polat, geldiği araçla kaçtı. Eşini öldüren Vahyettin Polat, 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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