Kocaeli'de kamyonla midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden kamyon ile midibüs Körfez ilçesi yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

GÖRÜNTÜLÜ ARADI, AĞLAYARAK ANLATTI

Kaza yerindeki Tunuslu turistlerden bir kadın ise yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı.

Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.

Ekipler, kazaya karışan araçların çekilmesi için çalışma başlattı.