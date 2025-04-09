Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücülere kar yağışı dolayısıyla yola tedbirli çıkmaları uyarısında bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Bölgedeki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



BOLU VE DÜZCE



Bolu'nun yüksek kesimleri Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylaları, Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Gölcük, Abant ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla sürüyor.



Gölcük Tabiat Parkı'nda çiçek açan meyve ağaçları karla kaplandı.



Düzce'nin çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde de kar yağışı görüldü.



Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası ile Gölyaka sınırlarında kalan Kardüz ve Pürenli yaylalarında yağış etkili oldu.