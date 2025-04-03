Kocaeli'de kayboldu, Isparta'da bulundu

Kayıp olarak aranan çocuktan iyi haber geldi.

Kocaeli'de 31 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan S.E. (15) için arama çalışması başlatılmıştı.

Aramalar sürerken, ailesini arayan S.E., bir kız arkadaşıyla otostop çekerek Isparta'ya geldiklerini söyledi.

Ailenin durumu bildirmesi ile harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E.'ye ve arkadaşına ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen S.E. ve arkadaşı, ailelerine ulaştırıldı.