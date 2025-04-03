Kocaeli'de kayboldu, Isparta'da bulundu

Kocaeli'de 31 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki S.E. Isparta'da bulundu. Otostopla kente geldiği belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

Kocaeli'de kayboldu, Isparta'da bulundu

Kayıp olarak aranan çocuktan iyi haber geldi.

'de 31 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan S.E. (15) için arama çalışması başlatılmıştı.

Aramalar sürerken, ailesini arayan S.E., bir kız arkadaşıyla otostop çekerek 'ya geldiklerini söyledi.

Ailenin durumu bildirmesi ile harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E.'ye ve arkadaşına ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen S.E. ve arkadaşı, ailelerine ulaştırıldı.

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