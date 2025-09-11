Kocaeli’de kaykay parkına Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın ardından hukuk mücadelesini sürdüren Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kaykay parkının önündeki fotoğrafıyla, ‘Keşke bu kaykay parkının ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa’ notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından, Mattia Ahmet Minguzzi’nin isminin parka verilmesi yönünde adımlar atıldı.



"ANNEMİZİN YÜREĞİNDEN GELEN İSTEĞE KAYITSIZ KALAMAZDIK"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin paylaşımını alıntılayarak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Annemizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı’nın adını ‘Ahmet Minguzzi Skate Park’ olarak değiştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.