Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, "yağma", "basit yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "hırsızlık", "hakaret", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçlarından hakkında aranma kaydı ve 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.K'yi (41) düzenlenen operasyonda yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

