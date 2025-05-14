Kocaeli'de kızıl geyik şaşkınlığı: "Korkumuz hayvanlar değil"
Kocaeli'de doğaya salınan kızıl geyikler, yerleşim yerlerine indi. Geyiklerin insanlardan kaçmaması dikkat çekti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Kartepe'de bulunan Ormanya'da yetiştirilen 10 kızıl geyik, 19 Eylül 2024'de Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.
YİYECEK İÇİN İNİYORLAR
Geyikler, zaman zaman yerleşim yerlerine gelerek yiyecek arıyor.
Son olarak bir geyik, Başiskele Paşadağ mevkisindeki ormanlık alanda, bir başka geyik de sitenin önünde gezinirken görüntülendi.
"İNSANLARDAN KAÇMIYORDU"
Birkaç gün önce sabah saat 07.30 sıralarında geyikle karşılaşan Ali Güneş, "Şu anda Başiskele'nin Paşadağ'ı bölgesindeyiz. Birkaç gün önce sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde, geyiklerden bir tanesiyle karşılaştık. İnsanlardan kaçmıyordu. Yabani hayvan gibi değildi. Korkumuz hayvanlar değil ama insanlar inşallah geyiklere zarar vermez" dedi.
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