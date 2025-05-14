Kocaeli'de kızıl geyik şaşkınlığı: "Korkumuz hayvanlar değil"

Son olarak bir geyik, Başiskele Paşadağ mevkisindeki ormanlık alanda, bir başka geyik de sitenin önünde gezinirken görüntülendi.

"İNSANLARDAN KAÇMIYORDU"



Birkaç gün önce sabah saat 07.30 sıralarında geyikle karşılaşan Ali Güneş, "Şu anda Başiskele'nin Paşadağ'ı bölgesindeyiz. Birkaç gün önce sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde, geyiklerden bir tanesiyle karşılaştık. İnsanlardan kaçmıyordu. Yabani hayvan gibi değildi. Korkumuz hayvanlar değil ama insanlar inşallah geyiklere zarar vermez" dedi.