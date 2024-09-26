Kocaeli'de kömürlük yangını: Alevler 2 katlı eve sıçradı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de kömürlük yangını: Alevler 2 katlı eve sıçradı

'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı evin çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.

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