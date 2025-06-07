Kocaeli'de korkunç olay: Elini kıyma makinesine kaptırdı, parmakları koptu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette elini kıyma makinesine kaptıran kadının parmakları koptu.

Kocaeli'de korkunç olay: Elini kıyma makinesine kaptırdı, parmakları koptu

Olay, Yeşilyurt mahallesi Çuhadar caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kurban etlerini kıyma yapan 21 yaşındaki Sevde K. elini makineye kaptırdı.

Parmakları kopan kadın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile makineden eli çıkartılan Sevde K. sağlık ekipleri tarafından Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının kopan parmaklarının dikilmesi için hemen ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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