Kocaeli'de korkunç olay: Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vuruldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ARAYA GİREN ÇİĞ KÖFTECİ KALBİNDEN VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı.

Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'ın kalbine isabet etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI



Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.