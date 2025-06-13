Kocaeli'de korkunç olay: Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vuruldu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ömer Orhan, iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
ARAYA GİREN ÇİĞ KÖFTECİ KALBİNDEN VURULDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı.
Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'ın kalbine isabet etti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI
Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.
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