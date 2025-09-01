Kocaeli'de korkutan otluk yangını

Edinilen bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.