Kocaeli'de korkutan yangın: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de korkutan yangın: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.

Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

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