Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli İzmit'te kötü koku ihbarı üzerine ekipler bölgede inceleme yaptı. Kokuya, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığın yol açtığı belirlendi. Kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.08.2022 - 01:33

Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

'nin İzmit ilçesinde bir sokaktaki evlere kötü koku sızması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak'taki evlerin giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerince, kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.

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