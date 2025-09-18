Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. Yedi kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yedi kişilik mürettebat için helikopterle kurtarma çalışması yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemideki yedi personelin tamamının helikopterle havadan tahliye edildiğini açıkladı.

GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ



Geminin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu bildirildi.

Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.

