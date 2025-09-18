Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Bartın'dan Ukrayna'ya giden kuru yük gemisi, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturdu. Yedi kişilik mürettebat helikopterle kurtarıldı.
Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında kıyıya sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
MÜRETTEBAT İÇİN KURTARMA OPERASYONU
Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. Yedi kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemideki yedi personelin tamamının helikopterle havadan tahliye edildiğini açıkladı.
GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ
Geminin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu bildirildi.
Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.
- Etiketler :
- Gemi
- Kocaeli Kandıra
- Sahil Güvenlik Komutanlığı